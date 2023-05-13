После недавнего отпуска, где все заметили, как «сдулась» грудь Костенко, она захотела ее увеличить. Жена футболиста отметила, что это ее желание. И вот спустя 5 дней после преображения она показала, чего добились врачи. Анастасия продемонстрировала свои прелести в бикини до и после работы хирурга.

«До и после. Привыкаю к новым формам», – написала звезда.

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