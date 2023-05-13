Анастасия Костенко в свое время пережила много хейта Она стала новой женой Дмитрия Тарасова, когда он развелся с Ольгой Бузовой. Примечательно, что они закрутили роман, когда футболист еще был в браке. Но спустя годы пара демонстрирует идиллию. У них растут две дочки и сын. Но недавно избранница спортсмена решилась на пластику.
После недавнего отпуска, где все заметили, как «сдулась» грудь Костенко, она захотела ее увеличить. Жена футболиста отметила, что это ее желание. И вот спустя 5 дней после преображения она показала, чего добились врачи. Анастасия продемонстрировала свои прелести в бикини до и после работы хирурга.
«До и после. Привыкаю к новым формам», – написала звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Костенко. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Костенко. Многие осыпали ее комплиментами. Сама Анастасия призналась, что ей было страшно.
«Завалили комплиментами! Спасибо большое! Женщины - вы огонь. Было ли мне страшно? Конечно. Все страшно, что впервые. А я любитель драматизировать. Без шуток - написала всем моим детям письма. Все-таки наркоз», – призналась она.