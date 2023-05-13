Игриво демонстрировала язык: Брутян поделилась личными кадрами из ЗАГСа в годовщину свадьбы с Прилучным

Пышную свадьбу пара сыграла в конце лета. Но расписались они тайно 12 мая. Накануне супруги отпраздновали свою первую годовщину. Прилучный подарил жене шикарный букет цветов.

Брутян в соцсетях выложила кадры с тайной росписи в ЗАГСе. Она была в белом костюме и с мини-сумкой. Актриса отказалась от фаты и выбрала скромный букет невесты. А в машине она радостно показывала язык Павлу.

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