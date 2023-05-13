Игриво демонстрировала язык: Брутян поделилась личными кадрами из ЗАГСа в годовщину свадьбы с Прилучным

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. Он стал известным в России. Актер купался в любви поклонников. Но после развода с Агатой Муцениейе он долго скрывал личную жизнь. А в 2022 году артист сыграл свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян. Позже он признался, что попросил ее руки едва ли не на первом свидании.
Пышную свадьбу пара сыграла в конце лета. Но расписались они тайно 12 мая. Накануне супруги отпраздновали свою первую годовщину. Прилучный подарил жене шикарный букет цветов.
Брутян в соцсетях выложила кадры с тайной росписи в ЗАГСе. Она была в белом костюме и с мини-сумкой. Актриса отказалась от фаты и выбрала скромный букет невесты. А в машине она радостно показывала язык Павлу.
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Поклонники восхитились тем, как гармонично пара смотрится вместе. Однако многие отмечают, что Зепюр очень похожа на бывшую жену актера. Напомним, что в конце апреля у пары родился сын Микаэль. Влюбленные теперь растят кроху. У Прилучного от первого брака уже есть двое детей: Тимофей и Мия.