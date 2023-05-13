Агата Муцениеце устроила «горячие» танцы на камеру: ножку эффектно закинула выше головы

На этот раз Агата решила снять пикантное видео. Она в спортивном костюме устроила танцы в спальне. Актриса была без макияжа. Она стала активно вилять бедрами, а потом даже закинула ногу за голову, козырнув шпагатом. При этом Муцениеце высмеяла упреки в том, что ее взяли в театр, где танцуют и поют.

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