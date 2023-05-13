Агата Муцениеце устроила «горячие» танцы на камеру: ножку эффектно закинула выше головы

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она стала популярной персоной в России. После развода с Павлом Прилучным актриса тала еще известнее. Она похудела и стала чаще облачаться в пикантные нарды. А недавно звезда стала выступать в кабаре театре, где блистает в белье на сцене.
На этот раз Агата решила снять пикантное видео. Она в спортивном костюме устроила танцы в спальне. Актриса была без макияжа. Она стала активно вилять бедрами, а потом даже закинула ногу за голову, козырнув шпагатом. При этом Муцениеце высмеяла упреки в том, что ее взяли в театр, где танцуют и поют.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Как я пробовалась в "Крейв"», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как двигается Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «А ногу то как потянула! Волочкова, блин», «Верю, актерское мастерство на высшем уровне», «Классная такая», «Просто богиня», «Ох, какая пластичная», — прокомментировали пост подписчики.