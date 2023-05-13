«Ощущение челночества»: Гоген Солнцев рассказал, как относится к мему «Адвокат!»

Блогер Маша Миногарова пригласила Гогена Солнцева в свое YouTube-шоу «Позавчерашние новости» и представила гостя словом «адвокат», ссылаясь на старый интернет-мем, связанный с этим шоуменом.

Однако 42-летнему мужчине не понравилось такое приветствие.

«Маш, вот ты говоришь «адвокат». Это было двадцать лет назад! Что ты все в старом репертуаре, *** (ругательство, - Прим. авт.), копаешься, как будто в анабиозе двадцать лет прожила?! – выступил Гоген. – Ну раздражает! Ну сколько можно это «одно да потому»?! Вот в старых мешках копаешься, как... Ощущение какого-то челночества от этого адвоката!»

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После этого Миногарова представила его по-другому - как «прекрасного артиста, лицедея, человека, который сменил больше образов», чем сама ведущая шоу.