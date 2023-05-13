Умер глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

В субботу, 13 мая, умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом стало известно от генерального директора Общественного телевидения России Виталия Игнатенко. О причинах смерти 76-летнего заслуженного журналиста России пока не сообщается.

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Эдуард Сагалаев начал карьеру еще в 1975 году. Он сразу занял должность заместителя главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР. Затем стал главой программ для молодежи Всесоюзного радио. А в 1984 году вновь стал работать на Центральном телевидении уже в качестве главного редактора молодежных программ.

В конце 90-х Эдуард Сагалаев впервые попробовал себя в роли телеведущего. Зрителям того времени он знаком по передачам «12-й этаж» и «Семь дней».

Последние 30 лет жизни журналист состоял не только в руководстве телеканалов, но и возглавлял ассоциацию телерадиовещателей России.