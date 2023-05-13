«Каждый так должен был подойти!»: Лайма Вайкуле оценила поступок Дмитрия Пескова, который поцеловал руку Аллы Пугачевой

На похоронах модельера Валентина Юдашкина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку певицы Аллы Пугачевой, которая больше года живет в Израиле.

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Некоторые граждане не поддержали Пескова, считая, что так не следовало поступать. Да, певица талантлива и подарила миру множество хитов, но в непростое время она собрала вещи и покинула страну. С ними не согласилась давняя подруга Примадонны, Лайма Вайкуле.

«Почему Пескову не подходить к такой звезде? Это честь, подойти. Вообще это нормально, что мужчина подошел к женщине, да еще и в такой тяжелый день, и высказал свое уважение. Каждый так должен был подойти, каждый!» — высказалась Вайкуле.

По материалам издания «СтарХит».