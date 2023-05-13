Как Джон Траволта и Джейми Ли Кертис: Ляйсан Утяшева рассказала, почему нужно танцевать «восьмерки»

Гимнастка Ляйсан Утяшева вспомнила пикантный танец из фильма «Идеально».

Жена Павла Воли объяснила, для чего нужно двигаться, словно актеры Джон Траволта и Джейми Ли Кертис.

Напомним, по сюжету герой Джона Траволты – журналист из Нью-Йорка Адам Лоуренс – знакомится с инструктором Джесси (Джейми Ли Кертис). Он желает написать статью о быстро набирающих популярность фитнес-клубах как о месте для знакомств. При этом журналист влюбляется в свою наставницу.