Как Джон Траволта и Джейми Ли Кертис: Ляйсан Утяшева рассказала, почему нужно танцевать «восьмерки»

Ляйсан Утяшева. Фото: Global Look Press 

Спортсменка показала, как восстановиться после майских праздников.

Гимнастка Ляйсан Утяшева вспомнила пикантный танец из фильма «Идеально».

Жена Павла Воли объяснила, для чего нужно двигаться, словно актеры Джон Траволта и Джейми Ли Кертис.

Напомним, по сюжету герой Джона Траволты – журналист из Нью-Йорка Адам Лоуренс – знакомится с инструктором Джесси (Джейми Ли Кертис). Он желает написать статью о быстро набирающих популярность фитнес-клубах как о месте для знакомств. При этом журналист влюбляется в свою наставницу.

«Двигаемся вместе с Джоном Траволта и Джейми Ли Кертис под зажигательный трек Джермейн Джексон и Уитни Хьюстон», – рекомендовала Утяшева в своем микроблоге.

Пикантные танцы. Фото: кадр из фильма «Идеально»

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«В индийской философии, прорабатывая нижние мышцы таза в правую сторону, идет прокачка мужской энергии, а вращая тазом влево, прокачивается женская. Такая «восьмерка» – верный путь к потоку жизненной энергии», – заключила Ляйсан.

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