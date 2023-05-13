«Дело еще рассматривается»: счета бывшего мужа Ксении Бородиной арестовали

На счета бывшего мужа Ксении Бородиной – Курбана Омарова – наложили арест.

Напомним, в феврале на Курбана Омарова подал в суд предприниматель Егор Харитонов.

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«С учетом того, что дело еще рассматривается, то наложенный на средства арест связан, скорее всего, с принятием судом обеспечительных мер, чтобы ответчик не принял мер к продаже своего имущества или выводу денежных средств до вступления решения суда в силу», – процитировали эксперта в Telegram-канале «Звзедач».