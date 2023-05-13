«Загарчик прилипает»: Волочкова в трусах покрасовалась перед зеркалом – мальдивское зрелище из ванной

Звезда сцены Анастасия Волочкова завершила свой отпуск на Мальдивах. Она ежедневно показывала подписчикам в Сети, как отдыхает и купается, заодно щеголяла своими обновками – несколько комплектов бикини у нее появились аккурат перед поездкой. Но перед отъездом артистка вышла на связь в исподнем, видимо, решив напоследок побудоражить публику соцсетях.

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Она позировала себе перед зеркалом, стоя прямо в трусах и маечке. «Загарчик прилипает», - довольно заметила балерина и предложила подписчикам обсудить ее фигуру и нижнее белье, которые так волнуют многих хейтеров.