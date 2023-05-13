«Нон-стоп была в наушниках»: Ирина Дубцова объяснила, почему у некоторых артистов из «Фабрики звезд» не состоялась карьера

Исполнительница Ирина Дубцова рассказала, кто реально работал во время «Фабрики звезд».

Артистка считает, что Тимати и Доминик Джокер серьезно работали и поэтому их карьера развивалась. Себя Дубцова тоже отнесла к трудолюбивым исполнителям проекта.

«Из нашей «Фабрики» я, Доминик Джокер, Тимати. Мы работали, в отличие от тех ребят, у которых как раз дальше ничего не пошло. Я нон-стоп была в наушниках, я писала песни», – заявила Ирина Дубцова.

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