Ноги от ушей: Алена Водонаева показала кошачьи изгибы в красном мини-бикини

Алена Водонаева. Фото: соцсети 

Бизнесвумен поделилась откровенным фото.

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева разместила в личном микроблоге кадры в красном купальнике.

Примечательно, что Водонаева прикрепила к фото провокационную надпись. Знаменитость отметила, что для ее поклонников откровенные кадры становятся предметом восхищения. А вот хейтеры такое фото в купальнике воспринимают за повод облить звезду грязью.

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«Для нормальных людей – просто фотографии в купальнике с отдыха. Для парнокопытных – красная тряпка», – написала Алена Водонаева.

Алена Водонаева на отдыхе. Фото: соцсети 

Алена позировала в красном бикини, изогнувшись и показав женственный силуэт.

«Была бы у меня такая фигура...», «Представляю, сколько раз пересмотрят это парни», «Такую фигуру грех не показать», – заявили поклонники Водонаевой.

Напомним, ранее модель Анастасия Решетова оправдалась за свою худобу.

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