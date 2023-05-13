Ноги от ушей: Алена Водонаева показала кошачьи изгибы в красном мини-бикини

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева разместила в личном микроблоге кадры в красном купальнике.

Примечательно, что Водонаева прикрепила к фото провокационную надпись. Знаменитость отметила, что для ее поклонников откровенные кадры становятся предметом восхищения. А вот хейтеры такое фото в купальнике воспринимают за повод облить звезду грязью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».