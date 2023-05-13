Яна Кошкина выставила шаровидный бюст напоказ, нарядившись в откровенное платье: пуш-ап ей к лицу

Актриса и телеведущая Яна Кошкина сообщила людям важную новость. У нее вышла новая песня, которую она исполнила в дуэте с певцом Никитой «С неба ты сошла». Мало кто знает об этой стороне многогранного таланта звезды, но у Яны уже целая армия поклонников ее вокала.

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Также Кошкина разместила в Сети новое фото со своим коллегой. Она нарядилась в довольно откровенное платье фасона бюстье с пуш-ап, эффектно подчеркнувшем ее шаровидное декольте. подписчики усыпали комплиментами звезду и ее образ, а также восхитились новой песней.