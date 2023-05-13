«Занимайте очередь»: Любовь Успенская рассказала о семейном положении дочери

Стало известно, что происходит на личном фронте у дочери певицы Любови Успенской.
Артистка заявила, что у ее наследницы Татьяны Плаксиной все складывается прекрасно.
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«На личном все в порядке. Занимайте очередь. На самом деле, у нее сейчас очень загруженный график», – призналась Успенская в новом выпуске «Неформата», подкаста Первого канала.
«Да, я сейчас вся в карьере и музыке. Ну и просто пока не встретила того самого», – заявила сама Татьяна Плаксина.
Отметим, что Плаксина пошла по стопам родительницы и теперь выступает под псевдонимом PACHA TATI.