Это такое платье: Загитова сверкнула сокровенным в коротеньком наряде с декольте – видно и сверху, и снизу

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Спортсменка отдыхает в Дубае.

Фигуристка Алина Загитова завершила свой отпуск на Мальдивах, но отдых продолжается. И спортсменка прилетела в Дубай, где намерена провести еще несколько дней. Накануне она отправилась на ужин с роскошным видом на вечерний отель «Парус» и выбрала для этого довольно откровенный наряд.

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Оказалось, что Загитова нарядилась в платье из кожи. Целиком образ она попыталась показать в соцсетях - это суперкороткое одеяние, оголившее ее прелести и сверху, и снизу. Поскольку фигуристка обладает точеной фигуркой, то может себе позволить даже столь дерзкие платья.

Алина Загитова. Фото: соцсети 

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