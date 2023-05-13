«Чего же ты раньше молчала?»: Яковлева призвала Хаматову сложить с себя звание народной артистки России

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Актриса поразилась наглости сбежавшей коллеги.

Сбежавшая из России год назад Чулпан Хаматова оскандалилась своими заявлениями так крупно, что ей за них прилетает по сей день. Она пренебрежительно отозвалась о звании народной артистки РФ, которое с гордостью получала, и считает его «бредятиной». За это на нее в обиде актриса Алена Яковлева. И она недоумевает, почему тогда Хаматова не отказывается от звания. И призвала это сделать, обсуждая актрису в программе «Эмпатия Манучи» на YouTube.

«Чего же ты раньше молчала? Знаю артистов, которые отказались от звания, это их позиция, есть те, кто считает, что это пережиток прошлого. Я лично так не считаю. Откажись!» - призвала Хаматову актриса.

Хаматова, напомним, обосновалась в Латвии, где у нее был прикуплен дом в элитном поселке под Ригой. И не переставая лила грязь на родину.

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