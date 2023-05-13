«Чего же ты раньше молчала?»: Яковлева призвала Хаматову сложить с себя звание народной артистки России

Сбежавшая из России год назад Чулпан Хаматова оскандалилась своими заявлениями так крупно, что ей за них прилетает по сей день. Она пренебрежительно отозвалась о звании народной артистки РФ, которое с гордостью получала, и считает его «бредятиной». За это на нее в обиде актриса Алена Яковлева. И она недоумевает, почему тогда Хаматова не отказывается от звания. И призвала это сделать, обсуждая актрису в программе «Эмпатия Манучи» на YouTube.

«Чего же ты раньше молчала? Знаю артистов, которые отказались от звания, это их позиция, есть те, кто считает, что это пережиток прошлого. Я лично так не считаю. Откажись!» - призвала Хаматову актриса.

Хаматова, напомним, обосновалась в Латвии, где у нее был прикуплен дом в элитном поселке под Ригой. И не переставая лила грязь на родину.

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