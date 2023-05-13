Севастьянова в мини-бикини возлежала на пляже: по упругим бедрам себя ласкает, глазки томно закатила

Каролина Севастьянова переселилась из Монако в Дубай. Она уже успела отдохнуть на Мальдивах и вернулась в Эмираты, и теперь делится с подписчиками снимками из своего отпуска.

На новых кадрах Севастьянова позирует в красном мини-бикини. Она изящно возлежала на белоснежном пляже Мальдив, томно закрыв глаза. Ее рука так и скользит по телу, лаская упругие бедра. От снимка подписчики пришли в восторг – люди уверены, что перед ними не гимнастка, а настоящая супермодель.