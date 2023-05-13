Вайкуле – про переезд Пугачевой в Латвию: «Она любит Юрмалу»

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала новости о том, что ее подруга Алла Пугачева покидает Израиль и перебирается к ней в Юрмалу. Якобы, Примадонна не выносит жару Ближнего Востока и стремится в Прибалтику.

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По словам Вайкуле, Пугачева вряд ли переедет насовсем. Ведь на новой родине она обосновалась не одна, а вместе с маленькими детьми, менять уклад жизни которых снова было бы опрометчиво.

«Я очень люблю Аллу и надеюсь, она тоже ко мне хорошо относится, но не настолько, чтобы она меняла школу детей, свою жизнь и все остальное на Латвию. Я очень рада, когда Алла приезжает в Латвию. Она любит Юрмалу. Мы всегда ее ждем», - процитировал сайт «Абзац» Вайкуле.

Кстати, судя по сообщениям в СМИ, Пугачева уже не в России. Она прилетала на похороны Валентина Юдашкина и улетела инкогнито из страны.