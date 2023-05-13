Илана Юрьева в халатике сверкнула красивым декольте: показала больше, чем надо – люди схватились за нашатырь

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева любит своих подписчиков и старается держать их в курсе новостей о свей работе и личной жизни. Недавно в соцсетях она показывала, как с семьей отдыхала в Абу-Даби, теперь уже, вернувшись в Москву, с головой ушла в работу, но не забыла про фолловеров.

Поскольку Илана – еще и бизнес-леди, то часто организует рекламные съемки своего косметического бренда. Лицом линейки для ухода за волосами является она сама, так что на фотосессию девушка пришла уже с продуманным образом.