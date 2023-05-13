«Сразу далеко послал»: перенесший ампутацию Костомаров отказался от помощи психологов

Перенесший ампутацию конечностей Роман Костомаров отказался от помощи психологов. Оказалось, что он выбрал справляться с ментальными трудностями и новой реальностью самостоятельно, без поддержки квалифицированных специалистов. Об этом пишет сайт PROзвезд, приводя слова источника из «Коммунарки», в которой продолжает лечиться фигурист.

«С психологом Костомаров не занимается, если честно, он сразу далеко и навсегда послал психологов. Рядом с ним также все время жена и брат. Протезы пока не установили, сейчас рассматривают варианты нескольких фирм, но конкретики пока нет. Выписывать его не планируют, ему и у нас уже хорошо», - цитирует последние новости о чемпионе сайт.

На днях пошли слухи о якобы тайной выписке Костомарова, а также его отъезде за границу. Но его жена Оксана Домнина опровергла это, заявив, что ее прославленный муж продолжает получать лечение в московской клинике.

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