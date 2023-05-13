Клава Кока упаковала бюст в кожаный лиф: складочки и дырка посередине будоражат поклонников

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, обожает внимание публики. И привлекает его с недавних пор не только вокалом, но и провокационными нарядами. Что ни выход на сцену, то спорные одежды – и неравнодушная публика обсуждает, где та грань, которую осталось пересечь звезде в попытке быть томной.

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На этот раз Кока выбрала кожаный аутфит. Бюст она упаковала в миниатюрный лиф на тесемках, завязывающихся на шее. Конструкция с дыркой посередине и драпировкой на чашечках пикантно подчеркнула декольте звезды, взбудоражив фанатов.