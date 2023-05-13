Алена Рапунцель вернулась из отпуска с округлившимся животиком: счастлива с новым бойфрендом

Видимо, дошутилась Алена Рапунцель, когда фотошопила себе беременность в угоду хейтерам. И теперь пришла пора готовиться к появлению третьего ребенка. Дело в том, что экс-звезда Дома-2» вернулась из отпуска, который проводила с новым бойфрендом, бизнесменом Александром Смуровым, и засветила свой округлившийся животик.

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Снимая себя в Москве, Рапунцель-младшая взяла в кадр нижнюю часть тела. Объемный животик попал в кадр. Если беременность подтвердится, то звезда станет многодетной матерью – у нее есть 4-летний сын от Ильи Яббарова и годовалый Святослав от Ильи Семина.