Кокетка Рудова без нижнего белья вышла в свет: платье скользит с плеч, оголяет телеса

Отдых Натальи Рудовой в Дубае продолжается. Каждый день у нее проходит примерно по одному и тому же сценарию – пляж, море, вкусная еда, развлечения. Минувшая пятница не стала исключением. И уже к вечеру звезда сериалов нарядилась для выхода к публике.

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Наталья Рудова показала, в чем отправилась в дубайский свет. Она облачилась в белое платье с открытой спиной, которое то и дело спадало с плеч, оголяя загорелые телеса. Актриса продемонстрировала, что на ней нет бюстгальтера, запостив селфи в соцсети.