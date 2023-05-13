Самбурская выронила из лифчика интимное: пикантный конфуз в жарком месте

Актриса Настасья Самбурская продолжает отдыхать в Турции, куда улетела на все майские праздники. Звезда выбрала популярный курорт Белек и в соцсетях показала, в каком отеле отдыхает. Судя по восторгам и съемкам без остановки, красавице очень понравился ее выбор.

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Также Самбурская в этот раз более щедро постит себя в бикини. С очередной прогулки она поделилась снимком, на котором позирует в красном купальном лифе и коротких шортиках.

Изящно позируя на фоне моря, Настасья блеснула бесконечно длинными ногами, а также красивыми формами в бюстгальтере, из одной чашки которого незаметно для хозяйки выглянуло одно полушарие.