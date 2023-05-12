Один сын на руках, другой — в животе: беременная Оксана Ряска показала, как выглядит накануне родов — стала огромной

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, которая после ухода с проекта эмигрировала в США, наладила личную жизнь. В Америке Оксана Ряска встретила любимого мужчину, летом 2021 года родила ему сына Семена, а совсем скоро подарит еще одного малыша, тоже мальчика.
Оксана Ряска находится сейчас на последних сроках беременности и вовсю демонстрирует свой большой живот в микроблоге. На этот раз она предстала в кадре с сыном Семеном на руках.
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Беременная Оксана Ряска с сыном на руках. Фото: соцсети
«Вот так мы ходим в садик каждый день: в одной руке сын, в другой — йогурт. А мне говорят, не носи его. Ну как же я могу отказать этому сладкому мальчишке», — написала Оксана Ряска под кадром.