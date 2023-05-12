Эксперт в мире хирургии назвала процедуры, которые изменили Филиппа Киркорова

Эксперт оценила масштаб вмешательства хирургов во внешность певца Филиппа Киркорова.

Напомним, недавно исполнитель Филипп Киркоров преобразился до неузнаваемости. Вместо жгучего брюнета на сцене теперь выступает абсолютно седой поп-король. Однако на лице знаменитости нет ни одной морщины.

«Данная операция подразумевает от 4 до 5 разрезов в области волосистой части головы размерами от 1 до 3 см. Через данные разрезы происходит отслойка тканей в височной и лобной области с помощью специальной эндоскопической аппаратуры, позволяющей в режиме реального времени визуализировать слой, в котором происходит работа хирурга, с целью профилактики повреждения важных сосудисто-нервных пучков», — заявила хирург.

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