Эффектный красавец-брюнет: Рита Агибалова показала подросшего сына от Жени Кузина — совсем взрослый парень

Рита Агибалова стала первой молодой мамой на «Доме-2», а ее сын Митя — первым ребенком, родившимся на проекте. В декабре прошлого года Мите исполнилось тринадцать лет. С его отцом, Женей Кузиным, Рита разошлась. У Мити прекрасный отчим — Павел Марсо и сестренка Бэлла. Семья Риты Агибаловой и Павла Марсо уже несколько лет живет на Северном Кипре.

Рита Агибалова периодически показывает сына и дочку в микроблоге. На этот раз она засняла Митю, лежащим на диване в окружении домашних питомцев — кошки и собаки.