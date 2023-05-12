Эффектный красавец-брюнет: Рита Агибалова показала подросшего сына от Жени Кузина — совсем взрослый парень

Рита Агибалова стала первой молодой мамой на «Доме-2», а ее сын Митя — первым ребенком, родившимся на проекте. В декабре прошлого года Мите исполнилось тринадцать лет. С его отцом, Женей Кузиным, Рита разошлась. У Мити прекрасный отчим — Павел Марсо и сестренка Бэлла. Семья Риты Агибаловой и Павла Марсо уже несколько лет живет на Северном Кипре.
Рита Агибалова периодически показывает сына и дочку в микроблоге. На этот раз она засняла Митю, лежащим на диване в окружении домашних питомцев — кошки и собаки.
«Хочу показать вам всем, какой Митя магнит для животных. Вот только Митя спустился из своей комнаты, тут же набежали, окружили», — сказала Рита Агибалова.
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Митя на маму при этом не реагирует, он что-то смотрит в телефоне.
«Митя даже не слышит, что я говорю. Вот такие красавцы. А на меня смотрите, только когда покушать хотите, включая Митю», — сделала вид, что обиделась, Рита Агибалова.
Поклонники, конечно же, тут же отметили, что Митя превратился в настоящего красавца-брюнета. Он стал совсем взрослым, уже не ребенок, а подросток.
Сын Риты Агибаловой и Жени Кузина — Митя. Фото: соцсети