«Заниматься собой, а не поиском мужика!»: Ксения Бородина ужаснулась, узнав о необычной трате женщины

В Сети обсуждают случай 59-летней москвички Ольги Николаевны, которая отдала клубу знакомств «Вместе навсегда» 5 миллионов 900 тысяч рублей. Однако женщина не получила мужа. И деньги Ольги Николаевны остались в руках у мошенников.

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«Там обещали трансформировать ее отношение к мужчинам, избавить от негативных установок и в итоге подготовить к встрече с будущим спутником, но потом просто перестали выходить на связь. Валентина Николаевна до сих пор одинока, а клуб знакомств сейчас закрыт», — об этом рассказали в Telegram-канале Shot.

Бородина не осталась в стороне и прокомментировала новость: