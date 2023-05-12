«Заниматься собой, а не поиском мужика!»: Ксения Бородина ужаснулась, узнав о необычной трате женщины

Бывшая жена блогера Курбана Омарова — Ксения Бородина — высказалась об обмане женщины, которая хотела найти свою любовь.
Ксения Бородина давно знакома с теми, кто пытается построить любовь. Однако на проекте «Дом-2» Бородина не берет огромные суммы, которую отдала пользовательница клуба знакомств.
Ксения Бородина пришла в ужас, когда узнала о тратах женщины ради избавления от одиночества.
В Сети обсуждают случай 59-летней москвички Ольги Николаевны, которая отдала клубу знакомств «Вместе навсегда» 5 миллионов 900 тысяч рублей. Однако женщина не получила мужа. И деньги Ольги Николаевны остались в руках у мошенников.
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«Там обещали трансформировать ее отношение к мужчинам, избавить от негативных установок и в итоге подготовить к встрече с будущим спутником, но потом просто перестали выходить на связь. Валентина Николаевна до сих пор одинока, а клуб знакомств сейчас закрыт», — об этом рассказали в Telegram-канале Shot.
Бородина не осталась в стороне и прокомментировала новость:
«Отчаяние женщин не имеет границ. Конечно, на горе женщины проще всего сделать бабки. Шесть миллионов потратить, чтобы найти себе мужика! Мне кажется, что эти деньги с таким же успехом можно было бы потратить на собственное развитие, на учебу, на путешествия, на шмотки! На все, что угодно для того, чтобы заниматься собой, а не поиском мужика!»