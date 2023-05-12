«У меня нормальный вес»: Анастасия Решетова ответила тем, кто считает ее слишком худой

«Хотела бы обратиться к тем, кто писал мне расстроенные, разочарованные комментарии по поводу того, что я сильно сбросила вес. Во-первых, до нездоровой худобы мне еще далеко. Я, бывало, весила на 5–6 килограммов меньше, чем сейчас. У меня нормальный вес — 58», — рассказала Анастасия Решетова в своем микроблоге.