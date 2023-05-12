«У меня нормальный вес»: Анастасия Решетова ответила тем, кто считает ее слишком худой

Модель Анастасия Решетова обратилась к своим подписчикам в социальных сетях, которые считают ее слишком худой.
После того, как Анастасия побывала в своем максимальном весе, Решетова стала худеть. Знаменитость активно занималась спортом и ограничивала себя в сладком. Наладив контакт с правильным питанием, шатенка стала стремительно «таять» на глазах.
Поклонники Решетовой забили тревогу, не увидев прежних округлых форм модели.
«Хотела бы обратиться к тем, кто писал мне расстроенные, разочарованные комментарии по поводу того, что я сильно сбросила вес. Во-первых, до нездоровой худобы мне еще далеко. Я, бывало, весила на 5–6 килограммов меньше, чем сейчас. У меня нормальный вес — 58», — рассказала Анастасия Решетова в своем микроблоге.
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«Во-вторых, не могу у себя в голове поместить мысль, как человек может другому человеку делать замечание и указывать, как ему нужно выглядеть», — добавила экс-возлюбленная шоумена Тимати.
Напомним, ранее певица Анна Седокова показала изменившуюся фигуру.