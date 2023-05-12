Шикарный завтрак и коробка сирени с пионовидными розами: Брутян похвасталась подарками от Прилучного в годовщину брака

Павел Прилучный и Зепюр Брутян продолжают убеждать поклонников в том, что обожают друг друга и готовы радовать по поводу и без.
В микроблоге Зепюр Брутян показала, какой шикарный завтрак приготовил ей Павел Прилучный в эту пятницу, 12 мая. Оказывается, в этот день пара отмечает годовщину создания брака.
«Какой вкусный завтрак мне приготовил муж, вы только посмотрите. Даже не знаю, с чего начать», — восхищенно говорила за кадром Зепюр Брутян.
На столе, действительно, много тарелок с разными блюдами. Больше похоже на рацион целого дня, чем на один прием пищи.
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«С годовщиной!» — слышен голос Павла Прилучного за кадром.
Зепюр Брутян на эту фразу никак не отреагировала. Но затем показала, какой роскошный букет из сирени и пионовидных роз преподнес ей муж. Чем она в ответ порадовала Прилучного, Брутян умолчала.
Напомним, 28 апреля Зепюр Брутян и Павел Прилучный стали родителями. У пары родился сын Микаэль.