Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков даст концерт в Таиланде

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков расширяет горизонты. Степан придумал новый способ заработка денег в Таиланде. Он намерен давать концерты. Первое выступление Степана Меньщикова в микроблоге анонсировала его жена Ангелина Монах.
Она разместила видео, которым запечатлено, как Степан Меньщиков исполняет хит 60-х годов прошлого века «Королева красоты».
«28 мая у Степана концерт в Паттайе. Кому интересно, где, пишите», — обратилась к поклонникам Ангелина Монах.
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Напомним, Степан Меньщиков меньше месяца назад воссоединился с женой Ангелиной Монах и дочкой Степаней в Таиланде. Ангелина с малышкой улетела в теплую страну еще зимой, спровоцировав слухи о разводе с Меньщиковым. Но как выясняется сейчас, у пары все прекрасно.