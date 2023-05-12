Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков даст концерт в Таиланде

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Напомним, Степан Меньщиков меньше месяца назад воссоединился с женой Ангелиной Монах и дочкой Степаней в Таиланде. Ангелина с малышкой улетела в теплую страну еще зимой, спровоцировав слухи о разводе с Меньщиковым. Но как выясняется сейчас, у пары все прекрасно.