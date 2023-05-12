«Толстая, еще и с животом»: беременная Ира Пинчук из «Дома-2» показала, как ее раздуло — превратилась в тюленя

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В качестве доказательства Ира Пинчук разместила свое фото, на котором видны ее изменившиеся за первые недели беременности формы. Ира Пинчук считает несправедливым, что некоторые будущие мамочки не поправляются, у них только вырастает живот, а ее же разносит во все стороны.