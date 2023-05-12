«Толстая, еще и с животом»: беременная Ира Пинчук из «Дома-2» показала, как ее раздуло — превратилась в тюленя

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук готовится во второй раз стать мамой. Идет пока третий триместр беременности, а Ира уже жалуется на то, что быстро набирает килограммы, с которыми с трудом рассталась после первой беременности.
«Сказать честно, я сильно начинаю комплексовать и загоняться, что меня так быстро раздувает. Честное слово, я не ем, как в первую беременность, а набираю будто значительно быстрее и больше. Может, гормоны сильно так играют. Я прям начала очень комплексовать, мне некомфортно быть в купальнике, стараюсь прятать фигуру, а на носу лето, буду толстая сидеть в теньке и не загорать», — поделилась в микроблоге Ира Пинчук.
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В качестве доказательства Ира Пинчук разместила свое фото, на котором видны ее изменившиеся за первые недели беременности формы. Ира Пинчук считает несправедливым, что некоторые будущие мамочки не поправляются, у них только вырастает живот, а ее же разносит во все стороны.
Беременная Ира Пинчук. Фото: соцсети
«Меня раздувает, как шар, и я толстая, еще и с животом. Тюлень такой», — самокритично высказалась Ира Пинчук.