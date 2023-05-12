«В пределах суммы 311 043 030 рублей»: на счета Лерчек и ее мужа наложили арест

Стало известно, что со счетов блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужа арестовали 311 миллионов рублей.

Савеловский суд Москвы наложил арест на банковские счета знаменитостей, которых обвинили в неуплате налогов в особо крупных размерах.

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«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП «Чекалин Артем Александрович» в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», – сообщили tass.ru.

К слову, аналогичное постановление суд вынес и в отношении ИП самой Лерчек.