«Яна была Алиной две недели»: Юлия Барановская объяснила, почему втайне от Андрея Аршавина переименовала дочь

«Яна была Алиной две недели, так ее даже в новостях успели назвать. Потом я приехала домой из роддома, открыла словарь имен, прочитала, что значит это имя и сказала: «Нет, она не будет Алиной». И дочка стала Яной. Было смешно, когда я Артему говорила: «Пойдем купать Яночку», а он в ответ: «У нас же Алина была. Вы что, ее поменяли?» – рассказала Барановская в своем микроблоге.