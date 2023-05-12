«Яна была Алиной две недели»: Юлия Барановская объяснила, почему втайне от Андрея Аршавина переименовала дочь

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина – Юлия Барановская – заявила, что изменила имя их со спортсменом общей дочери.
Барановская ослушалась экс-возлюбленного. Аршавин хотел, чтобы имена всех его детей начинались на одинаковую букву. Однако Юлия поступила по-своему.
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«Троих моих детей называл их отец. Андрей хотел, чтобы у всех были имена на букву «А». Арсений, Артем и Алина по его замыслу хорошо звучали с отчеством», – призналась Барановская.
«Яна была Алиной две недели, так ее даже в новостях успели назвать. Потом я приехала домой из роддома, открыла словарь имен, прочитала, что значит это имя и сказала: «Нет, она не будет Алиной». И дочка стала Яной. Было смешно, когда я Артему говорила: «Пойдем купать Яночку», а он в ответ: «У нас же Алина была. Вы что, ее поменяли?» – рассказала Барановская в своем микроблоге.
Напомним, ранее Барановская призналась, что хочет еще детей.