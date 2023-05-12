«Прилично увеличилась в объемах»: Анна Седокова показала изменившуюся фигуру

Исполнительница Анна Седокова поделилась в микроблоге свежими кадрами своей внешности. Примечательно, что знаменитость сильно поправилась и не отрицает этого.

Напомним, ранее Анна Седокова признавалась, что ее болезнь снова прогрессирует. Седокова страдает от аллергии. На фоне этого она набрала 10 килограммов.

Несмотря на изменения в весе, Седокова не боится демонстрировать свои округлые формы.