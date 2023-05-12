«Прилично увеличилась в объемах»: Анна Седокова показала изменившуюся фигуру

Исполнительница Анна Седокова поделилась в микроблоге свежими кадрами своей внешности. Примечательно, что знаменитость сильно поправилась и не отрицает этого.
Напомним, ранее Анна Седокова признавалась, что ее болезнь снова прогрессирует. Седокова страдает от аллергии. На фоне этого она набрала 10 килограммов.
Несмотря на изменения в весе, Седокова не боится демонстрировать свои округлые формы.
Анна Седокова в новом весе. Фото: соцсети
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«Стилизую обычное платье за 20 долларов и превращаю его в вечерний образ», – похвасталась Седокова талантом стилиста.
«Из-за своей крапивницы я прилично увеличилась в объемах. Если раньше меня это беспокоило, то сейчас я в каком-то невероятно приятном принятии. Ведь изменить пока это я не могу. Значит, буду наслаждаться», – добавила Анна Седокова в своем микроблоге.
Певица отметила, что между лежать со страдальческим видом или без стеснения выходить на улицу даже с набранными килограммами она выбирает второе.