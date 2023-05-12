Умер актер из «Бронзовой птицы» и «12 стульев» Олег Севастьянов

10 мая умер актер, поэт и священник Олег Севастьянов. Ему было 74 года. Прощание с ним состоится 13 мая в Нарве (Эстония).

Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ, играл на сценах «Ленкома», Театра Сатиры и Московского областного ТЮЗа. С 70-х и вплоть до развала Советского Союза снимался в кино. Сыграл в картинах «Бронзовая птица» (1974), «12 стульев» (1971), «Жил-был Шишлов» (1987), «Мужские портреты» (1987) и других. В фильме «Капитан Фракасс» 1984-го у него главная роль.

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В 1990 году артист стал лютеранским пастором, его мать была немка по происхождению. Служил в приходах Москвы и под Санкт-Петербургом, учился богословию в США. Затем переехал в Эстонию. В 2005 году при непосредственном участии Олега Севастьянова в Нарве возобновились лютеранские богослужения на русском языке, прерванные около трехсот лет назад. Погрузившись в религию, мужчина не оставил творчества – издавал свои книги духовной прозы и поэзии.