Отец Елены Блиновской пожаловался, что его лишили пенсии из-за долгов дочери

Отец скандально известной бизнесвумен Елены Блиновской – Олег Останин – заявил, что его лишили пенсии из-за махинаций дочери.
Родитель Блиновской добавил, что проблемы с налоговой отразились не только на самой Елене, но и на ее родственниках. Отец инфоцыганки лишился денег. У Олега Останина арестовали даже счет, куда приходит пенсия.
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«Да, он с ней живет, с ней находится, но я против Алексея! Всю эту систему сделал Алексей. Но я топлю против него!» – заявил родитель Блиновской, говоря о зяте.
Отец блогерши считает, что Елена не могла ослушаться мужа, так как любила его.
Останин уверен, что Блиновская ни в чем не виновата. Отец «королевы Марафонов» считает причастным к уклонению от налоговой только мужа дочери – Алексея Блиновского. Об этом Олег Останин рассказал для шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1».