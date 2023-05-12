Отец Елены Блиновской пожаловался, что его лишили пенсии из-за долгов дочери

Отец скандально известной бизнесвумен Елены Блиновской – Олег Останин – заявил, что его лишили пенсии из-за махинаций дочери.

Родитель Блиновской добавил, что проблемы с налоговой отразились не только на самой Елене, но и на ее родственниках. Отец инфоцыганки лишился денег. У Олега Останина арестовали даже счет, куда приходит пенсия.

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«Да, он с ней живет, с ней находится, но я против Алексея! Всю эту систему сделал Алексей. Но я топлю против него!» – заявил родитель Блиновской, говоря о зяте.

Отец блогерши считает, что Елена не могла ослушаться мужа, так как любила его.