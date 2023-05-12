В России создали интерактивную карту с местами съемок фильмов и сериалов

12 мая в Сети появилась «Кинокарта России», на которой обозначены места съемок известных фильмов и сериалов. Добавлять туда новые метки смогут не только создатели проекта и авторы кинокартин, но и рядовые пользователи. После авторизации каждый посетитель сможет прикрепить к карте собственные фото с небольшим рассказом о конкретном месте, где снималось кино.

Карта показывает, что, например, в городе Питкяранта в Карелии, снимался сериал «Эпидемия», а по пути к этому населенному пункту находятся водопад, в котором купалась и распевала «Катюшу» Женя Камелькова из фильма «А зори здесь тихие».

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В дальнейшем на основе этих меток будут разработаны уникальные туристические маршруты по местам съемок. Киностудии смогут использовать данный инструмент, как площадку о рассказов о своих проектов, прошлых и будущих.

Кинокартина запущена на портале «Кино-Театр.Ру»