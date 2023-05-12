Панайотов рассказал о своей болезни: «Жена смирилась»

Александр Панайотов рассказал о своей непомерной любви к модным вещам: оказывается, он не в силах удержаться и способен потратить на одежду огромные суммы. Например, в Стамбуле, откуда он только что вернулся, певец накупил массу весенних и летних вещей:

«Ехал я туда с пустым чемоданом, вернулся с перевесом. Килограммов 30 было примерно».

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Не так давно артист купил новый пуховик — перед самым летом! — причем за такую цену, которую даже не решился озвучить: «Жена убьет!» Кстати, в целом супруга Александра Панайотова понимает, что он не в состоянии бороться со своей зависимостью.