Молодой футболист Александр Каракин умер после страшного ДТП на Минском шоссе

Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин попал в серьезную автомобильную аварию в ночь с 11 на 12 мая.

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Спортсмен не справился с управлением во время уличных гонок на Минском шоссе. Его автомобиль на высокой скорости протаранил отбойник, затем вылетел на середину дороги.

32-летнего Каракина доставили в тяжелом состоянии в больницу. Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого человека. Но, к сожалению, их попытки не увенчались успехом. Александр умер в реанимации.

Источник: Telegram-канал SHOT