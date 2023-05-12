Мокрые дреды: культовую сцену, как Русалочка откидывает волосы назад, снимали целый день

23-летняя актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая Русалочку в новой экранизации Disney, рассказала, что культовую сцену, когда Ариэль выпрыгивает из воды и откидывает волосы назад, пришлось снимать целый съемочный день.

Страшно представить, сколько раз девушка ныряла и делала необходимое движение шеей, пока киношники не получили наилучший кадр. Но молодая артистка от души повеселилась в бассейне.

«Эту сцену было так весело делать. Это было определенно непросто, потому что мои волосы были очень, очень тяжелыми, — поделилась она с изданием Entertainment Weekly. – У меня есть дреды, и это моя любимая вещь. Дреды у меня с пяти лет. Когда мокрые, они на ощупь как шерсть. И становится тяжелее. Почти в два раза».

Здесь стоит добавить, что кроме собственных волос на актрисе были еще и дополнительно вплетенные дреды. И все это мокрое великолепие нужно было откинуть назад движением головы во время выныривания из воды.

«У меня на голове было просто много волос, — говорит Холли. – Поэтому всякий раз, когда я заходила в воду, это было тяжело. Весь день мы пытались сделать это правильно, и наконец они получили дубль, который им действительно понравился».

Данная сцена показана в трейлере фильма на 1:20.