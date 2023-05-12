Роберт Де Ниро раскрыл пол, имя и показал фото седьмого ребенка

79-летний актер Роберт Де Ниро поделился с журналистами подробностями о своем седьмом ребенке, который появился на свет весной 2023 года.
По словам кинозвезды, это девочка, родилась она 6 апреля. Матерью является нынешняя партнерша Роберта — спортсменка и инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен. Родители назвали крошку Джией Вирджинией. Она получила двойную фамилию Чен-Де Ниро.
Актер также добавил, что ребенок был запланированным, а результатом внезапной беременности.
Все эти подробности прозвучали в эфире канала CBS. Журналисты также показали фото новорожденной, предоставленное самим Робертом.
Маленькая дочь Роберта Де Ниро. Фото: кадр из эфира канала CBS
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Напомним, у кинозвезды уже есть шесть детей от предыдущих отношений. Одна из них — приемная дочь (ей уже 55 лет), а еще трое были рождены суррогатной матерью.