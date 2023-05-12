«Я выросла на съемочной площадке»: дочь Пола Уокера получила камео в десятом «Форсаже»

«Первый «Форсаж» вышел, когда мне был годик! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за своим отцом, Вином, Джорданой, Мишель, Крисом и другими на мониторах», — пишет Мидоу в социальной сети.

«Благодаря моему папе я родилась в семье «Форсажа». Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. С теми, кто был рядом и видел, как я расту».

«Я так счастлива, что могу почтить наследие моего отца и разделить это с ним навсегда. Я так вас всех люблю».