«Я выросла на съемочной площадке»: дочь Пола Уокера получила камео в десятом «Форсаже»

Единственная дочь погибшего в ДТП актера Пола Уокера — 24-летняя Мидоу Уокер — получила эпизодическую роль в десятом фильме «Форсаж».
На днях она выложила в социальную сеть кадр из новой картины, на котором запечатлено ее камео. Это первый раз, когда она появляется во франшизе, прославившей ее отца. Актер Вин Дизель так много делает ради памяти своего товарища, что даже странно, что он снял дочь Пола только сейчас.
Мидоу Уокер в фильме «Форсаж-10». Фото: Global Look Press
«Первый «Форсаж» вышел, когда мне был годик! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за своим отцом, Вином, Джорданой, Мишель, Крисом и другими на мониторах», — пишет Мидоу в социальной сети.
«Благодаря моему папе я родилась в семье «Форсажа». Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. С теми, кто был рядом и видел, как я расту».
«Я так счастлива, что могу почтить наследие моего отца и разделить это с ним навсегда. Я так вас всех люблю».
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Напомним, Пол Уокер и Вин Дизель были звездами первых фильмов гоночной серии «Форсаж», стартовавшей в 2001 году, но в 2013-м первый актер разбился в ДТП. Десятая часть кинофраншизы выйдет в Америке 19 мая.