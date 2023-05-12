Марина Африкантова хотела комплиментов, а получила жесткий хейт — лучше бы не спрашивала

Марина Африкантова не так давно рассталась со своим супругом Романом Капаклы. Звездная пара бывших участников «Дома-2» распалась из-за того, что мужчина завел любовницу.

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Обиженная Марина не стала долго лить слезы, а тут же занялась собой. Девушка постройнела, купила обновки, сменила прическу и в целом заметно похорошела.

Но, похоже, эти перемены не заполнили пустоту в душе Африкантовой. И она, ища подтверждения своей исключительности, попросила подписчиков в своем блоге написать о ней по одному слову.

«Охарактеризуйте меня одним словом. Интересно будет почитать, что вы думаете обо мне. Какой вы меня видите?» — обратилась Марина к аудитории.

Однако поклонники не смогли так коротко выразить свою мысль, а хейтеры тем более. Подписчики буквально забросали Африкантову не самыми приятными сообщениями. Вряд ли Марина ждала таких откровений.