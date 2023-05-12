Не слишком ли открыта грудь: чтец по губам расшифровал, о чем поспорили Аффлек и Лопес на кинопремьере

У Дженнифер Лопес и Бена Аффлека такая сладкая любовь, что фанаты пары ловят любой момент, когда эти двое начинают ругаться или выражать недовольство.
10 мая звезды показали журналистам голливудский поцелуй на премьере нового фильма Лопес «Мать». Но вместе с этим муж и жена обменялись между собой парочкой гневных комментариев с недовольными лицами. Публика сразу забеспокоилась: неужели они поругались?
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Издание Daily Mail тут же подключило своего мастера чтения по губам. Тот отметил, что звездная пара не спорила, а пыталась подобрать лучшую позу для фотографирования.
В какой-то момент Дженнифер забеспокоилась о своем топе. Похоже, она спросила Бена, не слишком ли она «открыта». Муж успокоил жену, заверив, что с ее верхом все в порядке. Он прошептал ей: «Не волнуйся, детка».
Позируя для фотографов, Джей Ло также сказала Бену: «Подойди ко мне поближе». После этого они спокойно продолжили наслаждаться вечером, никакого конфликта в семье не случилось.