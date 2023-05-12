Не слишком ли открыта грудь: чтец по губам расшифровал, о чем поспорили Аффлек и Лопес на кинопремьере

У Дженнифер Лопес и Бена Аффлека такая сладкая любовь, что фанаты пары ловят любой момент, когда эти двое начинают ругаться или выражать недовольство.

10 мая звезды показали журналистам голливудский поцелуй на премьере нового фильма Лопес «Мать». Но вместе с этим муж и жена обменялись между собой парочкой гневных комментариев с недовольными лицами. Публика сразу забеспокоилась: неужели они поругались?

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