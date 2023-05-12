Алина Загитова в кожаном топе утянула бюст, аж вываливается: на весь Дубай сверкает прелестями

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Также Загитова показала себя любимую. Она сделала вечерний макияж, укладку, нарядилась в кожаный топ, стиснувший ее пышный бюст так, что содержимое декольте вылезло наружу. Но судя по комментариям, никто и не против такого образа звезды — поклонники спешат с комплиментами в telegram.