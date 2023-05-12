Алина Загитова в кожаном топе утянула бюст, аж вываливается: на весь Дубай сверкает прелестями

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отдохнула на Мальдивах и уже возвращается обратно домой. Ее путь лежит через Дубай, поэтому она сделала остановку в этом мегаполисе. В первый же вечер красотка отправилась на роскошный ужин с видом на фешенебельный Бурдж-эль-Араб и поделилась кадрами обстановки.
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Также Загитова показала себя любимую. Она сделала вечерний макияж, укладку, нарядилась в кожаный топ, стиснувший ее пышный бюст так, что содержимое декольте вылезло наружу. Но судя по комментариям, никто и не против такого образа звезды — поклонники спешат с комплиментами в telegram.
«Красотка», «Лучшая», «Сногсшибательная девушка», «Красотка на фоне красоты», «По пути забежала на ужин в другой стране», «Роскошная, спасибо за кружочек», — пишут люди.