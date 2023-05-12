Мокренькая Рудова в зеленом бикини раздвинула ноги на пляже: упругие откровенности попали на фото

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова отдыхает в Дубае вместе с подругой. Звезда, как и многие, решила воспользоваться майскими праздниками и взять отпуск ради поездки за границу. Поклонники могут наблюдать за любимицей в Сети, куда она публикует свои пляжные кадры.

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Что ни день – то поход на море. Вода в Персидском заливе уже прогрелась, воздух с каждым днем все раскаленнее. Поэтому Рудова с самого утра спешит охладиться. После нового заплыва красотка взяла камеру и засняла себя на видео. Раздвинув ноги, мокрая актриса заглянула в объектив, засветив упругие прелести в декольте. И вызвала бурю восторгов от подписчиков – комплементы, лайки и «огоньки» приятно усыпали Рудову.