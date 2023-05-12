Новости шоу-бизнеса: Смольянинов* признан террористом, вдовец Чуриковой попал с инсультом в больницу, Бородина просит прекратить травлю Высоцкой

Вдовец Чуриковой попал в больницу с инсультом
Режиссер Глеб Панфилов, похоронивший 4 месяца назад жену Инну Чурикову, попал в реанимацию. У него случился инсульт.
Смольянинов* признан террористом и экстремистом
Актер Артур Смольянинов* недолго довольствовался статусом иноагента. На днях его внесли в список террористов и экстремистов за свои слова и поступки в отношении нашей страны.
Бородина заступилась за Высоцкую
Ксения Бородина заступилась за затравленную Юлию Высоцкую – актрису высмеивают в Сети за кулинарные провалы из архивных выпусков. По мнению ведущей «Дома-2», пора прекратить насмешки.
Елизаров умер
Ушел из жизни актер из фильма «Экипаж Анатолий Елизаров. Его нашли родственники в квартире, где он проживал один.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.