Новости шоу-бизнеса: Смольянинов* признан террористом, вдовец Чуриковой попал с инсультом в больницу, Бородина просит прекратить травлю Высоцкой

Вдовец Чуриковой попал в больницу с инсультом

Режиссер Глеб Панфилов, похоронивший 4 месяца назад жену Инну Чурикову, попал в реанимацию. У него случился инсульт.

Смольянинов* признан террористом и экстремистом

Актер Артур Смольянинов* недолго довольствовался статусом иноагента. На днях его внесли в список террористов и экстремистов за свои слова и поступки в отношении нашей страны.

Бородина заступилась за Высоцкую

Ксения Бородина заступилась за затравленную Юлию Высоцкую – актрису высмеивают в Сети за кулинарные провалы из архивных выпусков. По мнению ведущей «Дома-2», пора прекратить насмешки.

Елизаров умер

Ушел из жизни актер из фильма «Экипаж Анатолий Елизаров. Его нашли родственники в квартире, где он проживал один.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.