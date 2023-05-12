Илана Юрьева в шелковом халатике сверкнула интимным: распахнулось декольте

Звезда популярного комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева с новыми силами вернулась к работе. Красотка отдыхала в Эмиратах, улетев на майские с семьей в Абу-Даби, а теперь наполненная и энергичная радует фолловеров новыми кадрами со съемок.

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На этот раз красотка отправилась снимать контент для рекламы своего бренда – она выпускает продукцию по уходу за волосами. И моделью актриса выступает сама. Накинув шелковый халатик и тапочки по-домашнему, Илана показала себя в зеркале. Распахнувшееся декольте прикрывать не стала, и интимное содержимое слегка приоткрылось публике.