Беззастенчивая Рудова возлежала на пляже кверху тылом: лиф долой, стринги впились в недра (фото)

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова поспешила в долгожданный отпуск. Красотка снова выбрала Дубай и не пожалела – жаркий курорт встретил гостеприимно. Она ежедневно появляется на пляже, волнуя своими формами поклонников даже в Сети – про микроблоги не забывает и регулярно постит снимки.

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Новая серия пляжных фото заставила вздрогнуть, по всей видимости, весь Дубай и онлайн-публику. Красотка Рудова беззастенчиво разместилась на шезлонге ядреным тылом к солнышку, скинула лиф, стринги впились в недра – ракурс для съемки она выбрала эффектный.