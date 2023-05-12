Волочкова красиво стиснула ядреный бюст в «голом» бикини: контрастное тело на белом песке

Звезда сцены Анастасия Волочкова между концертами решила отдохнуть. на все майские праздники она улетела на Мальдивы, откуда радует фанатов и бесит хейтеров солнечными кадрами. Фото и видео звезды с белоснежного пляжа острова накануне наделали немало шума.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Волочкова возлежала на песочке в купальнике с голым эффектом. Бикини еще больше слилось с загорелым летом артистки. Она расположилась на берегу, свела руки впереди и этим жестом красиво стиснула прелести в декольте, так что и без того ядреный бюст оказался массивным. Кадр получился эффектным, поклонники щедро осыпали любимую балерину комплиментами.